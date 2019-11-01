Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen ve özgürlüğüne kavuşan Resulayn'da etkisiz hale getirilen bir teröristin telefonundan katliam görüntüleri çıktı.

Resulayn'in doğusundaki çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından etkisiz hale getirilen YPG/PKK'lı teröristin telefonundan çıkan görüntülerde Muceybira köyünde sivilleri, "Hain Araplar" diyerek katlettikleri ve bir eve alçakça saldırdıkları görülüyor.

KADIN VE ÇOCUĞU KATLETTİLER

Eve girdikten sonra içerde bulunan kadına silah ile vuran alçak teröristler sonrasında bir çocuğu da darp ediyor. Sonrasında hem çocuğu hem de kadını katleden alçaklar evi ateşe veriyor.