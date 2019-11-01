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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 22:50

/'lı teröristin telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! Kadın ve çocuğu katlettiler...

'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği ile teröristlerden temizlenen ve özgürlüğüne kavuşan 'da etkisiz hale getirilen bir teröristin telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu.

'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği ile teröristlerden temizlenen ve özgürlüğüne kavuşan 'da etkisiz hale getirilen bir teröristin telefonundan katliam görüntüleri çıktı.

Resulayn'in doğusundaki çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından etkisiz hale getirilen /'lı teröristin telefonundan çıkan görüntülerde Muceybira köyünde sivilleri, "Hain Araplar" diyerek katlettikleri ve bir eve alçakça saldırdıkları görülüyor.

KADIN VE ÇOCUĞU KATLETTİLER
Eve girdikten sonra içerde bulunan kadına silah ile vuran alçak teröristler sonrasında bir çocuğu da darp ediyor. Sonrasında hem çocuğu hem de kadını katleden alçaklar evi ateşe veriyor.

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