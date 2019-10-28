Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne süren ailelerin, Diyarbakır'daki HDP il binası önündeki eylemi sürüyor.

Sakinliğini artık korumayan acılı aileler, parti il binasına girmek istedi.

Ailelerin bu istediğini, polis ekipleri engelledi.





İKİ ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kısa süreli bir arbede oluşurken; iki anne fenalaştı. 2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken 22 yaşında kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Nilifırka'nın annesi İmmihan Nilifırka ile PKK'lı teröristler tarafından oğlu Azad'ın kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, sinir krizi geçirdi.





HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan anne İmmihan Nilifırka, 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.