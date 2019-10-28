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  • 28.10.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 15:33

'da il binası önünde annenin feryadı yürekleri dağladı: Oğlumu verin bana

'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin il binası önündeki oturma eylemi, 56'ncı gününe girdi. Çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polis tarafından önlendi. Oğlu kaçırılan acılı annenin "Oğlumu verin bana" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Evlat nöbetindeki anneden yürek dağlayan feryat

Çocuklarının tarafından kaçırıldığını öne süren ailelerin, 'daki il binası önündeki eylemi sürüyor.

Sakinliğini artık korumayan acılı aileler, parti il binasına girmek istedi.

Ailelerin bu istediğini, polis ekipleri engelledi.



İKİ ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kısa süreli bir arbede oluşurken; iki anne fenalaştı. 2015 yılında Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken 22 yaşında kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Nilifırka'nın annesi ile PKK'lı teröristler tarafından oğlu Azad'ın kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun, sinir krizi geçirdi.



HASTANEYE KALDIRILDI
Rahatsızlanan anne İmmihan Nilifırka, 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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