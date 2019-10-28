Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere, terör örgütü PKK sempatizanları saldırdı. Polisin gözleri önünde gerçekleşen olayda, Türk bayrağı olduğu için otomobilin camları kırıldı. İçeride bulunan küçük kız da dehşeti yaşadı. Anne Tuğba Kökyer, "PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan bizi darp ettiler" diye ağladı.
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