Bugünkü
Takvim

Norveç'te /'lilerin saldırdığı aile dehşet anlarını anlattı: Türk bayrağını görünce...

Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere, terör örgütü sempatizanları saldırdı. Polisin gözleri önünde gerçekleşen olayda, Türk bayrağı olduğu için otomobilin camları kırıldı. İçeride bulunan küçük kız da dehşeti yaşadı. Anne Tuğba Kökyer, "PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan bizi darp ettiler" diye ağladı.



Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere, terör örgütü sempatizanları saldırdı. Polisin gözleri önünde gerçekleşen olayda, Türk bayrağı olduğu için otomobilin camları kırıldı. İçeride bulunan küçük kız da dehşeti yaşadı. Anne Tuğba Kökyer, "PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan bizi darp ettiler" diye ağladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriNorveç'te PKK/YPG'lilerin saldırdığı aile dehşet anlarını anlattı: Türk bayrağını görünce...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri