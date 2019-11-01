11 Kasım tarihinde Türkiye genelinde saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve kısa sürede yoğun ilgi gösterilen kampanyayla ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte Geleceğe Nefes kampanyası hakkında bilgiler...

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım fidan dikme etkinliğine aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davetlidir.

Detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...