Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.11.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 15:24

kampanyası nedir, katılım şartları nelerdir? Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nasıl yapılır?

kampanyası nedir, katılım şartları nelerdir? Sorusu şuan internette en fazla araştırılanların başında geliyor. ve , dünya rekoruna imza atacak. 11 Kasım'da genelinde aynı anda 11 milyon fidan dikileceğini dile getiren Bakan , "Her noktaya ulaşacağız" dedi. Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden herkes katılacak.

Geleceğe Nefes kampanyası nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çok güzel bir kampanyayı hayat geçirdi. Bu bağlamda Geleceğe Nefes kampanyası ile 11 Kasım'da Türkiye genelinde aynı anda 11 milyon fidan dikileceği belirtiliyor. Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım fidan dikme etkinliğine aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davetlidir. Peki 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyası nedir, katılım şartları nelerdir?

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşların katkıları ile 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşacak.

Detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGeleceğe Nefes kampanyası nedir, katılım şartları nelerdir? 11 Kasım Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nasıl yapılır?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri