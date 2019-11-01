Tarım ve Orman Bakanlığı, çok güzel bir kampanyayı hayat geçirdi. Bu bağlamda Geleceğe Nefes kampanyası ile 11 Kasım'da Türkiye genelinde aynı anda 11 milyon fidan dikileceği belirtiliyor. Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım fidan dikme etkinliğine aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davetlidir. Peki 11 Kasım Geleceğe Nefes kampanyası nedir, katılım şartları nelerdir?

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşların katkıları ile 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşacak.