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  • 01.11.2019 15:41
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 15:41

'dan üreticileri ayağa kaldıran açıklama!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. ’ın “ın, yeşil in, in kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” açıklamaları üreticileri kızdırdı. Kumluca Başkanı Hidayet Kökçe, “Hayır öyle bir şey yok. Biz burada sağlıklı bir şekilde üretim yapıyoruz. Seralarda üretilen ürünlerin tamamen kimyasalla işi yoktur. Kimyasal kullanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Canan Karatay'dan üreticileri ayağa kaldıran açıklama!

Başkanı Mustafa Köleoğlu, Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Ticaret ve Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. 'ın televizyon ve gazetelerde çıkan "ın, yeşil in, in kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız" açıklamalarına tepki gösterdi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökçe, "Canan Karatay hocamız 'kışın domates, biber, patlıcan yemeyin' demiş. Hayır öyle bir şey yok. Biz burada sağlıklı bir şekilde üretim yapıyoruz. Seralarda üretilen ürünlerin tamamen kimyasalla işi yoktur. Kimyasal kullanmıyoruz. Çünkü seralar kapalı bir alan olduğu için dışarıdan zararlı böcek ve haşerat girmez. Tamamen kontrolümüz altında olduğu için arı ve böcekle üretim yapıyoruz" dedi.



"BU ÜRÜNLERİ YEMEYE BEKLİYORUZ"
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay ise "Yine kış mevsimi geliyor. Bizim bin bir emekle ürettiğimiz domateslerimiz medyanın önünde ağır dille eleştiriliyor. Dünyada en sağlıklı domatesleri biz Kumluca'da seranın içinde yetiştiriyoruz. Örtülü ve kontrol altında yetiştirilen bu ürünler, her türlü zirai ilaçlardan uzak bir şekilde yetiştirilmekte. Kumluca'ya sizleri bu ürünleri yemeye bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu da "Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'mıza Sayın hocamız Canan Karatay'ı sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz. Gelsin burada sağlıklı beslenmek nasılmış biz ona öğreteceğiz. Geldiği zaman biz ona domates çorbamızı, domates suyumuzu ve domates reçelimizi, domates salatamızı bunları ikram edeceğiz. Kumluca'da sağlıklı bir şekilde beslenmeyi tarif edeceğiz kendisine. Her zaman kapımız açık sonuna kadar. Sağlıklı domateslerimizi kendisine ikram edeceğiz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirler" ifadelerinde bulundu.

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