F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü, efsane yalan çıktı! Almanlar açıkladı... Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'da, Rusya lideri Vladimir Putin ile MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nın açılışını yapmış ve Su-57 herkes tarafından merak edilmişti. Erdoğan, Su-57 modelini yakından incelerken, akıllara Su-57 özellikleri nelerdir sorusu geldi. Su-57 mi güçlü F-35 mi? Su-57 ve F-35 karşılaştırmasında iki modelin farklı özellikleri ön plana çıkıyor. Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.