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F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü, efsane yalan çıktı! Almanlar açıkladı... Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından yaşanan Türkiye-ABD gerilimi F-35 projesine yansıdı. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişme sonra Alman bir şirket yaptığı açıklamada, F-35'lerin görünmezlik foyasını ortaya çıkardı. Peki ama ABD yapımı F-35 mi, Rus yapımı SU-57 mi daha güçlü? İşte F-35 ve SU-57'nin jetin özellikleri...

03.10.2019 13:08 - Son Güncelleme: 03.10.2019 13:12
F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü, efsane yalan çıktı! Almanlar açıkladı... Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ DÜŞÜK DENİYORDU AMA...

F-35 savaş uçağının en büyük özelliği 'stealth' yani radar görünürlüğünün çok düşük olması. Almanya'da bir şirket, F-35 uçaklarını radarda görüntülediğini iddia etti.

F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü, efsane yalan çıktı! Almanlar açıkladı... Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

Alman şirketin de kullandığı 'Pasif Radar Sistemi' ile F-35'lerin radarda görüntülenebileceği ileri sürülüyor. Hensoldt şirketi, kurduğu sistemle uçakları 150 kilometre boyunca görüntülediğini savunuyor.

F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü, efsane yalan çıktı! Almanlar açıkladı... Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

Peki F-35'leri yakaladığı iddia edilen 'Pasif Radar Sistemi' nasıl çalışıyor? Yeni nesil bir radar teknolojisi, geleneksel radarlardan farklı olarak, üçüncü kaynaklardan gelen dalgalar üzerinden çalışıyor.

F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü, efsane yalan çıktı! Almanlar açıkladı... Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'da, Rusya lideri Vladimir Putin ile MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nın açılışını yapmış ve Su-57 herkes tarafından merak edilmişti. Erdoğan, Su-57 modelini yakından incelerken, akıllara Su-57 özellikleri nelerdir sorusu geldi. Su-57 mi güçlü F-35 mi? Su-57 ve F-35 karşılaştırmasında iki modelin farklı özellikleri ön plana çıkıyor. Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü, efsane yalan çıktı! Almanlar açıkladı... Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?

SU-57 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Su-57, daha farklı bir amaç doğrultusunda önemli hava hedeflerini tehdit eden unsurlara karşı hava üstünlüğünü sağlamaya odaklanıyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Su-57'nin F-35 gibi gizlilik özelliklerinin bazılarına ihtiyacı bulunmuyor. Rus hava savaşı doktrini, kendi görünmez uçaklarını uçurmaktan ziyade, havadaki görünmez uçakların karşılanmasına dayanıyor.

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