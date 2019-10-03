F-35'in 'görünmezlik pelerini' düştü, efsane yalan çıktı! Almanlar açıkladı... Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü?
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından yaşanan Türkiye-ABD gerilimi F-35 projesine yansıdı. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişme sonra Alman bir şirket yaptığı açıklamada, F-35'lerin görünmezlik foyasını ortaya çıkardı. Peki ama ABD yapımı F-35 mi, Rus yapımı SU-57 mi daha güçlü? İşte F-35 ve SU-57'nin jetin özellikleri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'da, Rusya lideri Vladimir Putin ile MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'nın açılışını yapmış ve Su-57 herkes tarafından merak edilmişti. Erdoğan, Su-57 modelini yakından incelerken, akıllara Su-57 özellikleri nelerdir sorusu geldi. Su-57 mi güçlü F-35 mi? Su-57 ve F-35 karşılaştırmasında iki modelin farklı özellikleri ön plana çıkıyor. Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.
SU-57 SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Su-57, daha farklı bir amaç doğrultusunda önemli hava hedeflerini tehdit eden unsurlara karşı hava üstünlüğünü sağlamaya odaklanıyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Su-57'nin F-35 gibi gizlilik özelliklerinin bazılarına ihtiyacı bulunmuyor. Rus hava savaşı doktrini, kendi görünmez uçaklarını uçurmaktan ziyade, havadaki görünmez uçakların karşılanmasına dayanıyor.