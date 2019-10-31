CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinden sonra görevden alma ve atamalar sürüyor. 2014'te de Halkla İlişkiler Müdürü olan Atakan Yılmaz, görevden alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandı.

"Her şey güzel olacak" sloganı ile İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, tepki çekecek bir atamaya daha imza attı.

2014'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inde (İBB) Halkla İlişkiler Müdürü olan Atakan Yılmaz, görevden alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandı. Yılmaz'ın yerine, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne aynı birimde eğitim şefi olarak görev yapan Fulya Solmaz atandı.

AK Parti'li İBB Meclis üyeleri de, Yılmaz'ın görevden alınıp Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandığını doğruladı.

"ATAMALAR MEVZUATA UYGUN" SAVUNMASI

Öte yandan, bir İBB yetkilisi, müdürün görevden alınıp, başka bir birime memur olarak atanmasının yasal olup, olmadığıyla ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm işlem ve kararları hukuk içinde, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Atama ve yer değiştirme kararları da bu anlayışla yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

1981 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Atakan Yılmaz ilk, orta ve lise öğrenimini Şişli'de, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nde, Yüksek Lisans öğrenimini ise Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Yaptığı kültür araştırmalarının yanı sıra "Türkiye'de Sponsorluk" araştırma projesi ile "Kuştepe' den Bilgi'ye Bakış" belgeseli ve çeşitli kısa film çalışmalarına katıldı, çevre duyarlılığını ele alan konularda sosyal sorumluluk projelerini yönetti. Bununla birlikte pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak vazife aldı. İş hayatına 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde başlayan Atakan Yılmaz, görev süresi boyunca müdürlüğün çeşitli birimlerinin sorumluluğunu ve İletişim Noktaları Projesi'nin koordinatörlüğünü üstlendi. Nisan 2012'de müdür yardımcılığı görevini üstlendiği Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde, Ağustos 2014 tarihinden itibaren Müdürlük görevini sürdürmekteydi. Uluslar arası Halkla İlişkiler Birliği IPRA (International Public Relations Association) ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği TÜHİD gibi iletişim alanında prestijli STK'larda üyeliği bulunan Atakan Yılmaz evli, iki çocuk babasıdır ve ileri seviyede İngilizce bilmektedir.