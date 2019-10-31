Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, Y.K.'nın sosyal medya hesapları üzerinden, FETÖ/PDY ve 15 Temmuz hain darbe girişimini överek propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.K.'nın Osmangazi ilçesindeki evine baskın yaptı.
CEP TELEFONU, HARD DİSK VE LAPTOPA EL KONULDU
Gözaltına alınan Y.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, evinde bulunan cep telefonu, hard disk ve laptopa da el konuldu. Y.K.'nın sorgusu sürüyor.
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