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  • 01.11.2019 06:30
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 06:30

Jandarma ve 'ten ortak / operasyonu: 1 gözaltı

'da, hesapları üzerinden, / ile darbe girişimini överek, propagandasını yaptığı tespit edilen Y.K. (34), jandarma ve ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı () ekipleri, Y.K.'nın hesapları üzerinden, / ve hain darbe girişimini överek propagandasını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.K.'nın Osmangazi ilçesindeki evine baskın yaptı.

CEP TELEFONU, HARD DİSK VE LAPTOPA EL KONULDU
Gözaltına alınan Y.K., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, evinde bulunan cep telefonu, hard disk ve laptopa da el konuldu. Y.K.'nın sorgusu sürüyor.

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