İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.
Geçen aylarda toplanmayan çöplerle gündeme gelen Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, yine aynı durumdan dert yakındı. Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınları bölge esnafını isyan ettirdi. Düzenli bir şekilde çöplerin toplanmasını isteyen esnaflar, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi.
CHP'li Bornova Belediyesi'ndeki çöp yığınları vatandaşı isyan ettirdi
İzmir Bornova'da toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi. Oluşan çöp yığınları nedeniyle bölgede oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği nedeniyle tepki gösteren halk, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi.
İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.
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