Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü açıkladı.
Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda,"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmemizde, #Suriye, #Filistin ve #Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. #BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.
Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda,"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmemizde, #Suriye, #Filistin ve #Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. #BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.
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