Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.10.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 22:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hesabından yaptığı paylaşımla Guterres ile görüştüğünü açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hesabından yaptığı paylaşımla Guterres ile görüştüğünü açıkladı.



Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda,"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmemizde, #Suriye, #Filistin ve #Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. #BM ile aramızdaki işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri