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  • 30.10.2019 22:38
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 22:51

'ya bir darbe de 'ta vuruldu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamaya göre kırsalında devam eden terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini twitter üzerinden yayınlanan video ile duyurdu.

kırsalında düzenlenen operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

'ndan yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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