Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesi) Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." dedi.



MUTABAKATLARIN İNTİKAMI

Çavuşoğlu: "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.



BİR TEPKİ DE BAKAN AKAR'DAN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İttifak ruhuna aykırı bir hareket.