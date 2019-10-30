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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Halen sınırlarımızın içinde ve dışında milletimizin geleceği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzdaki son devletimiz olan cumhuriyetimizi yaşatmak için gayret gösteren, ter döken herkese teşekkür ediyorum.

AK Parti olarak hem Meclis'te, hem hükümette yaptığımız çalışmalarla ülkemize, cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat be kat fazla eser, hizmet kazandırdık. Bunun için Cumhuriyet bayramlarını törenle kutlamak zorunda kalmadık. Eserlerin açılışıyla hizmet yarışına çevirdik. Bugüne kadar Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu. Bundan 3 yıl önceki 29 Ekim'de de başkentimizde Yüksek Hızlı Gar Binasını hizmete aldık. Geçen yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık.

Allah'ın izniyle Türkiye önündeki psikolojik ve fiziki bariyerleri yıkmıştır. Bugün artık karşımızda kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallerine kenetlenmiş bir ülke var. Dün adeta yok sayılan, kendi sınırları içinde hareket eden bir ülke görünümden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldi. 3 – 5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler hamdolsun geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var.

Bu noktaya milletimizle birlikte verdiğimiz 17 yıllık mücadelenin sonunda ulaşabildik. Siyasette ve yönetimde millete rağmen değil, milletle birlikte beraber hareket etmeyi prensip edinen bir anlayışın hakim olması halinde Türkiye'nin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik.

Bugüne kolay gelmedik. Hem ülkenin yöneticileri olan bizler, hem de moral kaynağımız olan milletimiz çok büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör saldırılarından sınırlarımızın tacizlerine, köşeye sıkıştırılma gayretlerinden milli birliğimize yönelik tuzaklara kadar pek çok badireyle yüzleştik. Tüm bu süreçte sadece Rabbimizden yardım istedik, sadece milletimize güvendik. Hamdolsun yüzümüzü kızartacak, bizi güçsüz bırakacak hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık.

Girdiğimiz her mücadelede Rabbimizin yardımını da hep yanımızda bulduk. Biz de kibre kapılmadan kerameti kendimizde görmedik. Dik durduk ama diklenmedik. Zaferle değil seferler mükellef olduğumuz bilinciyle hep daha çok çalıştık, daha çok dua ettik, daha çok milletimizle bütünleştik.