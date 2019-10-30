Milli sporcu Meryem İyin, Başkan Erdoğan'a selam çaktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürdüğü sırada, tüm ülke askerlerimize destek olmuştu. Spor müsabakalarında başarı eden milli sporcularımız, Mehmetçik'e asker selamı göndermişti. Bu durum dünya kamuoyunda tepkilere yol açmış, spor müsabakalarında yapılan asker selamının siyasi unsur barındırdığını iddia edip, cezalandırılmalarını istemişti.

Son olarak UEFA yetkilileri, A Milli Takım futbolcuları ve Başakşehirli İrfan Can Kahveci için soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Milli tekvandocu Meryem İyin, Sırbistanlı rakibini 21-7'lik skorla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Büyük zaferi asker selamıyla kutlayan milli sporcu da dünya basınının hedefi haline gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisini örnek gösterip, ''Bir kız tekvandocumuz asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor.'' ifadeleri milli sporcuyu bir kez daha gururlandırdı.

Milli tekvandocu Meryem İyin, Sırbistanlı rakibini 21-7'lik skorla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Büyük zaferi asker selamıyla kutlayan milli sporcu da dünya basınının hedefi haline gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisini örnek gösterip, ''Bir kız tekvandocumuz asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor.'' ifadeleri milli sporcuyu bir kez daha gururlandırdı.