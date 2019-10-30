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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 12:35

Son dakika: Bakan Akar duyurdu! "Mutabakat sağlandı"

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile devam eden heyetlerarası askeri görüşmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Akar, "Rusya ile olan heyetlerarası askeri görüşmelerimiz biraz önce tamamlandı. Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çalışmalarımız karşılıklı yapıcı, anlayışlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

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