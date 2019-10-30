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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 13:04

Son dakika: 21 ilde 26 operasyon! 100 'lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: " etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı."

21 ilde operasyon! 100 DEAŞ'lı yakalandı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı." dedi.

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