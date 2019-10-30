Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı." dedi.
Son dakika: 21 ilde 26 operasyon! 100 DEAŞ'lı yakalandı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı."
- Yargıtay'dan emsal karar!
- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- AK Parti'den vatandaşları sevindirecek gelişme!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.