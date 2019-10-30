Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz F-35 çıkışı: Trump'a göre dönebiliriz, çalışmalar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Cezire televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesi sürecinde, ABD'nin ilgili birimleri ve Türk kurumları arasında iş birliği yapıldığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bundan sonra, gerek DEAŞ, YPG/PKK ve diğer terör örgütleriyle de mücadelede biz herkesle iş birliği yapmak isteriz çünkü terörün her türlüsüyle mücadele etmezsek, hiçbirimiz güvende olmayız" diye konuştu.

''SUUDİ ARABİSTAN KAŞIKÇI'YI İKİLİ MESELE HALİNE GETİRDİ''

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm Arap dünyasını kardeşi olarak gördüğünü ve Arap Birliği içinde birlik ve beraberliğin olmasını istediğini ifade ederek, "Ama bu birlik ve beraberlik, Türkiye düşmanlığına dönüşmemeli" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin, Mısır'daki darbe nedeniyle bu ülkeyle ilişkilerinde bir gerginlik olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Ama bizim Suudi Arabistan ile bir problemimiz yok. Abu Dabi yönetimiyle de bir problemimiz yok ama onların şu anda Türkiye ile ilgili bazı problemlerinin olduğunu görüyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan'ın problemi ne? Kaşıkçı cinayetinden sonra bu cinayeti örtbas etmediğimiz için ve bu konuda başkaları gibi parayı alıp susmadığımız için bunu ikili mesele haline getirdiler. Oysa bizim için bu ikili bir mesele değildi. Bir insan hunharca öldürüldü ve bu cinayeti işleyenler hukuk önünde hesap vermelidir. Bizim inancımıza göre de bu böyle değil mi? Medeni hukuk içerisinde. Bizim inancımız İslam'a göre bunların hesap vermesi gerekiyor fakat bugüne kadar henüz bunu göremedik. Biz bu konuda birlikte çalışmak istedik ama (onlar) birlikte çalışmak istemediler."

Bu meselenin, hak ve hukuk davasının yanı sıra adalet arayışı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik herhangi olumsuz politikasının olmadığını kaydetti.

''HAREKATI TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI YAPTIK''

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan eleştirilere ise "Bizim harekatımızı eleştirmeleriyle, Yemen'de yapılanları kıyaslayacaksak o zaman gerçekten söylenecek çok söz var. Biz harekatı terör örgütüne karşı yaptık" diye yanıt verdi. Çavuşoğlu, sivillerin bundan etkilenmediğinin de altını çizdi.

''YEMEN'İ MAHVETTİNİZ''

Çavuşoğlu, ''Yemen'de öyle mi? Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bombalamaları neticesinde on binlerce insan öldü. Sivillerden bahsediyoruz. Yine kuşatmalardan dolayı açlıktan ve salgın hastalıklardan ölen yüz binlerce ölen insan var. Önce bunun hesabını versinler. Sizin Yemen'de ne işiniz var? Yemen'e girdiniz, Yemen'i mahvettiniz. Başlangıçta, terörden temizlenecek diye bu oluşuma olumlu bakıyorduk ama daha sonra baktık ki insani dram oluşmuş. Önce bunların hesabını versinler. Her şeye 'Parayı veririz, basarız, kapatırız' anlayışı varsa kusura bakmasınlar. Bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Bu kadar masum insanı öldürdünüz, süründürdünüz, açlıktan, hastalıktan kıvranıyorlar.''

''F-35 PROJESİNE DÖNEBİLİRİZ''

Çavuşoğlu, Türk lirasına yönelik yapılan saldırılara ilişkin olarak ise "Her seferinde bunu yapanlar Türk lirası piyasasından zarar ederek çıkmak zorunda kaldılar. Türkiye ekonomisi güçlüdür, dinamiktir, tek başına hiçbir ülke Türkiye ekonomisini yıkamaz ve yok edemez. Biz bu tehditlerden korksaydık, harekatı başlatmazdık" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüp dönemeyeceği sorusuna, ''ABD Başkanı Donald Trump'a göre dönebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar da var.'' yanıtını verdi.