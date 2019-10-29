Dünyanın konuştuğu Bağdadi operasyonunda ilginç bir detay ortaya çıktı. SDG'li terörist sosyal medya mesajlarında, "15 Mayıs'tan bu yana CIA ile birlikte çalışarak Bağdadi'nin izini sürüyorduk. Saklandığı yeri çok sık değiştiriyordu. Bağdadi'ye İdlib'de ulaşmayı başaran kaynağımız, Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırını geri getirdi ve yapılan DNA testleri söz konusu kişinin %100 Bağdadi olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Polat Can tarafından paylaşılan, Bağdadi'nin Suriyeli Kürt bir casus tarafından takibe alındığını aktardı.

İstihbarat çalışmalarının CIA ile irtibat halinde yürütüldüğünü söyleyen Can, SDG casusunun Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırı ele geçirmeyi başardığını ve bu iç çamaşır üzerinde yapılan DNA testlerinin takibe alınan kişinin Bağdadi olduğunu kanıtladığını söyledi.

TERÖRİST KOBANİ DOĞRULADI

ABD'de yayın yapan NBC televizyonuna bir mülakat veren terörist Mazlum Kobani de Polat Can'ın'ı doğruladı.

Mazlum Kobani röportajda, SDG'li teröristlerin Bağdadi'nin en yakın çevresine sızmayı başarmış olan bir casusunun bulunduğunu anlattı ve Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Barişa köyünde Bağdadi'nin saklandığı yerleşkenin planını oda oda anlattığını söyledi.

Kobani, güvenlik danışmanı olarak Bağdadi'nin yanında tuttuğu SDG casusunun, yaz aylarında DEAŞ liderine ait bir kullanılmış iç çamaşırını yetkililere ulaştırdığını, daha sonra ise Bağdadi'nin kan örneğini almayı başardığını belirtti.

Kobani, ABD'li istihbarat birimlerine verilen iç çamaşırı ve kan örneği üzerinde yapılan DNA testlerinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte operasyon hazırlıklarının da hızlandığını aktardı.

ABD'li yetkililer, SDG'nin Bağdadi'ye ait DNA örneklerini CIA'e verdiği açıklamalarını henüz teyit etmiş değil.

İŞTE BAĞDADİ'Yİ BİTİREN KÖPEK

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü pazar günü yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Trump, basın açıklamasında bir de operasyona katılan bir köpekten bahsederek yaralandığını ifade etmişti.

Pentagon'un güvenlik gerekçesiyle 'adını yayınlamayacağız' dediği köpeği sosyal medyadan paylaşan Trump, "IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü açıkladık!" ifadelerini kullandı.