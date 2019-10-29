AK Parti'nin hazırlamış olduğu 1. Yargı Paketi'nin yasalaşmasından sonra, af tartışmaları yeniden gündeme gelerek düzenlemenin önümüzdeki yıl yasalaşması öne sürüldü. MHP tarafından hazırlanan af teklifi, AK Parti tarafından desteklenirse ve yasalaşırsa 129 bin kişi tahliye olacak. AK Parti, 1. yargı paketinin TBMM'de kabul edilmesinden hemen sonra, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 'infaz indirimi' düzenlemesini öncelikli olarak gündemine aldı. Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, bundan sonra getirilmesi düşünülen yargı paketleri içinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin, son anda bir değişiklik olmazsa, yılbaşından önce TBMM'den geçirilmesi planlanıyor. AK Parti ile MHP'nin ortaklaşa hazırladığı düzenleme, yargı paketinin devamı veya 2. yargı paketi olarak TBMM'ye sunulmayacak.

SON DAKİKA AF HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

129 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Paketin en önemli özelliğinin ise MHP'nin hala Meclis'te bekleyen 'şartlı ceza indirimi' teklifi gibi bir kereye özgü değil, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarında kalıcı yasal düzenleme içermesi olacak ve söz konusu infaz çalışması, suça göre farklı infaz sistemlerinin belirlenmesinin yanısıra, cezaevinde kalınan sürelerde indirime gidilmesini içerecek. Daha önce düzenleme kapsamında tahliye olacak kişi sayısının 38 ile 40 bin arası olacağı bilgileri kulislere yansımıştı. MHP'li Yıldız, açıklamalarında kanun teklifinin yasalaşması halinde cezaevlerinden toplamda 129 bin kişinin tahliye olabileceğini ifade etti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ