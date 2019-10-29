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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 12:12

Cumhurbaşkanlığı kabul töreninde 5 bin kişi ağırlanacak

dolayısıyla 'ın ev sahipliğinde ve Kültür Merkezi bünyesindeki 'nda kabul töreni gerçekleştirilecek. Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende 'nda görev alan subay, astsubay, er, sağlık görevlileri de ağırlanacak.

Kabul töreninde 5 bin kişi ağırlanacak

dolayısıyla bu akşam 'ın ev sahipliğinde ve Kültür Merkezi bünyesindeki 'nda kabul töreni gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreni bu yıl ilk defa Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Sergi Salonu'nda yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kabul törenine çeşitli meslek gruplarından çok sayıda vatandaş davet edildi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende devam eden 'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri de ağırlanacak.

Kur'an tilavetinin de yapılacağı kabul törenine ülke çapında sosyal sorumluluk projelerinde görev almış farklı isimler de iştirak edecek.

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