Türkiye ekonomisi son yıllarda gösterdiği başarılı performansı ile yabancı yatırımcıların adresi olmaya devam ediyor. 2003 yılından bu yana 157 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım alan ülkemiz, birçok uluslararası şirkete de ev sahipliği yapıyor. Bu şirketlerden biri de dünya lastik üretim devi Alman Continental…

Star gazetesinde yer alan habere göre, 2000 yılında Türkiye'ye giren ve bugün 300 bayisi ile 1.500 kişiye istihdam sağlayan şirket, Türkiye'de büyümesini sürdürüyor. Alman devin Türkiye operasyonlarının başında ise, 20 yılın ardından Türkiye'ye dönen Jaron Wiedmaier bulunuyor. Wiedmaier, şirketinin geçen yıl reklamlarında yaptığı teknik hatanın aksine, Türkiye'nin haritalardan silinemeyecek önemde bir ülke olduğunun altını çizen açıklamalarda bulundu. Alman yönetici 20 yıl sonra döndüğü Türkiye'yi çok gelişmiş bulduğunu belirterek, İstanbul'u çok modern bulduğunu söyledi. Wiedmaier "Türkiye'de fabrika kurma planınız var mı?" sorusunu ise "Bu kararı alırsak Türkiye önceliklerimiz arasında olacaktır" diye cevapladı.

Kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandır Continental bünyesinde çalışıyorsunuz?

58 yaşındayım. Yaklaşık 30 yılı Continental olmak üzere, sektörde 40 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum. Makine mühendisiyim. Continental'e müşteri hizmetleri bölümünde başladım, ardından satıştan sorumlu müdür pozisyonuna yükseldim. Oradan iş makinelerinden sorumlu yönetici olarak Ortadoğu'ya atandım ve devamında Rusya geldi. Rusya'da 16 yıl görev yaptım. O süre zarfından kısa bir süreliğine Türkiye'ye geldim, bundan tam 20 yıl önce… Sonrasında yeniden bir çok coğrafya gezdim. Tam emekli olacak iken yönetim "Continental'de senin yerini son kez değiştirelim, Türkiye'ye ne dersin?" dediler. Benim için zor bir karar olmadı. Daha önceden de biliyordum ülkenizi. Türkiye'ye gelecek olmak beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Nitekim 1 yıl önce Continental Türkiye CEO'su olarak göreve başladım.

'ÇOK GELİŞMİŞSİNİZ'

20 yılın ardından Türkiye'yi nasıl buldunuz?

20 yıl sonra Türkiye'yi çok gelişmiş buldum ve çok şaşırdım. Özellikle İstanbul'a baktığımda çok farklı, modern bir şehir görüyorum. Altyapı olarak kendini fazlasıyla geliştirmiş. Trafik 20 yıl önce çok kötüydü, şimdi de çok iyi olduğu söylenemez ancak dünya metropollerinin tamamı böyle. 20 yılda Türkiye'de değişenlerde var. Örneğin, eskiden gelişimin merkezi Türkiye'de sadece İstanbul'du. Şimdi İstanbul'un dışındaki bölgelerde de gelişmenin olduğunu gözlemliyorum. 1 fark da şu dışarıdaki araçlara, otomobillere baktığımızda eskiye göre çok daha modern araçlar görüyorsunuz artık. Değişmeyen 20 yıl sonra gördüğüm tek bir şey var; o da dost canlısı sıcakkanlı Türkler, insanlar… ve Türkiye piyasası… Şimdi eşim ile birlikte İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da olmaktan ailecek çok memnunuz.

Son dönemde birçok uluslararası markanın Türkiye'de yatırım yaptığına şahit oluyoruz, keza Volkswagen'de bunlardan biri. Continental'in Türkiye'de bir üretim tesisi kurma gibi bir planı olabilir mi?

Aslında özellikle bu son yıllarda Türkiye'ye de epey yatırım yaptık. Şirket olarak içinde bulunduğumuz organizasyona ve bayi ağımıza yatırım yaptık. Bunlar da sonuçta yatırım. Evet bir üretim tesisi, yani fabrika kadar görünürlüğü olan yatırımlar değil belki ama, baktığımızda 300 kadar bayiimiz var. Türkiye hem inovasyonumuzla hem de bayilerimize verdiğimiz eğitimlerle yatırım yapıyoruz. Bugün 1.500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye'de hiç tesis yatırımı da yapmamış değiliz bu arada. Lastik üretim tesisi değil bu gerçi bu ama, ContiTech fabrikamız var. 2013 yılında kurduğumuz, o tarihten beri sürekli olarak yatırımla desteklemeye devam ettiğimiz bir tesis. Teknik kauçuk üretiyoruz. Otomotiv sektörünün tedarikçilerinden biriyiz. Fabrikamız Bursa'da.

Haklısınız ancak ben doğrudan bir yatırımı kast ettim, uzun veya orta vadede bir fabrika kurulabilir mi?

Son dönemde Tayland'da açtık. Şuan da yeni inşaatı devam den Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir fabrikamız. Rusya'da son dönemde ikinci bir fabrika açtık. Çin'de de yeni açtığımız bir fabrikamız var. 'Türkiye'de fabrika açmayı düşünmeyiz' diye bir şey yok. Ama sonuçta böyle bir karar alırken otomobil satışlarının global anlamda genel durumuna ve lastik pazarına bakıyoruz. Yeni bir fabrika açacak olursak ve nerede açmalıyız noktasına gelirsek Türkiye, muhtemel ülkeler arasında olacaktır. Bu yatırımımızı da kısa vadeli bakmayız. Biz Türkiye'de uzun vadeli planlar yapıyoruz. Kabul edelim ki Türkiye yatırım yapmak için çok iyi bir ülke. Üretim tarafında da iyi yetişmiş insan kaynağı olan bir ülke Türkiye, dolayısıyla burada bir potansiyel var. Ama bugün için global anlamda Continental için yeni bir fabrika açma ihtiyacımız yok. Gün gelir öyle bir ihtiyacımız olursa evet her zaman Türkiye'yi düşünürüz.

EĞİTİMLİ VE YETİŞMİŞ İNSANLARINIZ VAR

Continental globalde Türkiye'nin yeri nedir? Diğer ülkelerle bizim büyüme potansiyelimiz nasıl kıyaslıyorsunuz? Gelecekle ilgili ne söyleyebilirsiniz?

Türkiye ne tam olarak gelişmiş ne de gelişmekte olan ülke pozisyonunda. İkisinin tam ortasında diyebiliriz. Continental olarak Türkiye'nin her halükarda potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Her şeyden önce genç bir nüfusu var. İyi eğitimli nitelikli insanları var. İnsanların alım gücü artıyor. Pazarın büyüme potansiyeli yüksek. Ayrıca, Türkiye'de insanların araçlarıyla kurdukları özel bir ilişki var. Türkiye'de şuan 300 kadar bayiimiz var. Büyümemiz sürüyor. Globalde Türkiye'nin ayrı ve özel bir yeri var. Bunun için yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

DESTEKLER SEKTÖRE YARADI

Hükümetin otomobil satışlarına yönelik olarak birtakım vergi destekleri oluyor, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Faydalı görüyorum. Hükümetin bu vergi destekleri olmasa durum daha da kötüye giderdi. Otomotiv tarafında bu desteklerin devam edeceğini umuyorum. Otomotiv satışları neredeyse yüzde 50'nin üzerinde daraldı. Ancak bu sürecin geçici olduğunu düşünüyorum. Satışlar eski günlerine dönecektir.