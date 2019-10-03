Volkswagen'dan dev yatırım | 5 bin kişiye iş imkanı Volkswagen 1.4 milyarlık fabrika yatırımı için Manisa’da 943 milyon 500 bin sermayeli şirket kurdu. 2022’de faaliyete geçmesi beklenen fabrika, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Yaklaşık bir yıldır kuracağı yeni fabrikası için Bulgaristan ve Türkiye arasında gidip gelen Volkswagen (VW), seçimini Türkiye'den yana yaptı. Alman otomotiv devi VW, Manisa'da 943 milyon 500 bin lira sermayeli şirket kurdu. Şirketin adı 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' oldu. VW'nin Manisa'ya 1.4 milyar euroluk yatırım yapması beklenirken, üretim tesisi grubun dünyadaki 123'üncü fabrikası olacak. 2022'de faaliyete geçmesi beklenen Manisa'daki fabrika, yaklaşık 4-5 bin kişiye istihdam yaratacak. Volkswagen Grubu'nun bünyesinde 11 marka bulunurken, Alman devin Türkiye'de kuracağı yeni tesiste Skoda ve Seat için üretim yapması bekleniyor. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.



AVRUPA'DA 5'İNCİYİZ

V olkswagen'ın yatırım için Türkiye kararında Türk otomotiv sanayinin 60 yıllık tecrübesi etkili oldu. Türkiye, Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 15'inci otomotiv üreticisi konumunda bulunuyor. Toplam üretim kapasitesi 2 milyon adet olan Türkiye otomotiv sanayi, yaklaşık 13 yıldır ihracatın lokomotifi. Üretiminin yüzde 80'den fazlasını ihraç eden Türkiye, 32 milyar dolar elde ediyor.



'GÜVENİN GÖSTERGESİ'

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Volkswagen markasının yatırım için ülkemizi seçmesi ülkemize olan güvenin de açık bir göstergesidir. Aynı zamanda iç pazarımıza olan güvenini de ortaya koymaktadır" dedi.