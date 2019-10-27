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  • 27.10.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 17:50

'in Türkiye'de üreteceği ilk iki model belli oldu! İşte merakla beklenen açıklama!

(VW) Grubu markalarından olan Skoda'nın "amiral gemisi" Superb'in tanıtımı, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Volkswagen’in Türkiye’de gerçekleştireceği yatırım ile ilgili konuşan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, şirketin, Passat ve Superb modellerinin ülkemizde üretme planlarını değerlendirdi. Passat ve Superb modellerine ilişkin fikirlerini dile getiren Başar, “Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız” dedi.

Volkswagen (VW) Grubu markalarından olan Skoda'nın "amiral gemisi" Superb'in tanıtımı, geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, AA muhabirinin Türkiye otomobil pazarı, VW Türkiye yatırımı ve VW'nin Passat ile Superb modellerinin Türkiye'de üretme planlarına ilişkin sorularını yanıtladı.

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