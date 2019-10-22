Volkswagen'den flaş Türkiye açıklaması!

Türkiye'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklayan Volkswagen'den sürece ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Volkswagen üst yöneticilerinden Tostmann, sürecin askıda olduğunu ve yatırım için bir yer arayışı içerisinde olmadıklarını ifade etti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann, Volkswagen'in Türkiye'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerleri şu anda değerlendirmediklerini söyledi.

Tostmann telefon üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz" dedi.

Almanya'nın Türkiye'deki yatırımını ertelemesi sonrasında Bulgaristan ve Sırbistan gibi bu yatırıma talip olan ülkelerden Alman devini ikna etmek için yeni hamleler gelmişti.

Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.