Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.10.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 14:54

'den flaş açıklaması!

’da kurulması planlanan üretim tesisine yönelik açıklamalarda bulunan 'in Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.” ifadelerini kullandı.

Volkswagen'den flaş Türkiye açıklaması!

'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklayan 'den sürece ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Volkswagen üst yöneticilerinden Tostmann, sürecin askıda olduğunu ve yatırım için bir yer arayışı içerisinde olmadıklarını ifade etti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann, Volkswagen'in Türkiye'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerleri şu anda değerlendirmediklerini söyledi.

Tostmann telefon üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz" dedi.

'nın Türkiye'deki yatırımını ertelemesi sonrasında ve gibi bu yatırıma talip olan ülkelerden Alman devini ikna etmek için yeni hamleler gelmişti.

Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin 'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriVolkswagen'den flaş Türkiye açıklaması!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri