Alman devi Volkswagen'in (VW), Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yatırımdan vazgeçtiğine dair iddialar ilk ağızdan yalanlandı. Volkswagen Üretim Sorumlusu Andreas Tostmann, "Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi için yeni bir yer arayışı içinde değiliz" dedi. Volkswagen, Almanya'daki Emden Fabrikası'nda üretilen orta-üst segment otomobili Passat için yeni üretim yeri arayışına 2018'de başlamıştı. VW'nin planlarına göre, Emden Fabrikası'nda markanın yeni jenerasyon elektrikli otomobilleri üretilecek ve bu fabrika tamamen dizayn olarak değişecek.
- Ekonomi
- 23.10.2019
- Gazete
VW: Türkiye dışında alternatif aramıyoruz
Alman devi Volkswagen'in (VW), Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yatırımdan vazgeçtiğine dair iddialar ilk ağızdan yalanlandı. Volkswagen Üretim Sorumlusu Andreas Tostmann, "Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi için yeni bir yer arayışı içinde değiliz" dedi.
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