Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Kalın ve O'Brien görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.