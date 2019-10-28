Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

Başkan Erdoğan Cumhuriyeitin ilanın 96.yıl dönüm nedeniyle Cumhuriyet Başramı mesajı yayınladı. Erdoğan, Türkiye'nin, bağımsızlık mücadelesini en başından en sonuna kadar milli iradenin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürüttüğünü söyledi.

Erdoğan, "Önümüzdeki yıl 100'üncü yıldönümünü kutlayacağımız Büyük Millet Meclis'imizden bugüne kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye gitmesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.