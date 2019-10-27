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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 20:00

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama

Başkan Erdoğan " elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. , geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktasıdır

Başkan Erdoğan " elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. , geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR"
"Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. Deaş, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."

Erdoğan, "İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim." ifadesini kullandı.

'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-'yi 'de öldürdüğü operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Çatışma 4 saat sürdü. Bağdadi yakalanacağını anlayınca da kendisine patlattı.

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