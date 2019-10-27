Başkan Erdoğan: Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir Başkan Erdoğan, tüm spor kulüplerimizin vatan savunmasında önemli role sahip olduğunu hatırlattı. Mülteciler için de Avrupa’yı uyardı. Fenerbahçe kongre üyeliğinde 25. yılını tamamlayan Başkan Erdoğan, rozetini aldı. Erdoğan, 'Takım tutmak gönül işidir. İnsan çıkarı için çok şey yapabilir, takımını değiştirmez' dedi

Haberler Güncel Haberleri Başkan Erdoğan: Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir