Başkan Erdoğan: Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir

Fenerbahçe, ülkemizin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek için vücut bulmuştur.
Tüzüklerinde yazmasa bile diğer bütün spor kulüplerimiz de bu amaçları paylaşır.
Terörıstler nereye kaçarsa kaçsın gereğini yapacağız. Suriyeliler'in dönüşüne destek verilmezse sınırları açacağız. Yürüsünler Avrupa'ya...
HİÇBİR ŞEY FENERBAHÇE'Yİ ÜLKESİNE HİZMET YOLUNDAN DÖNDÜREMEMİŞTİR
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Fenerbahçe kongre üyeliğinde 25. yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplantıda konuştu. Erdoğan, "Takım tutmak bir gönül işidir. İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkeye hizmet yolundan döndüremedi" dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılımı nedeniyle teşekkür etti. Koç, "Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir" ifadelerini kullandı.
KAPILARI AÇARIZ
Erdoğan, toplantıda gündeme dair açıklamalar da yaptı: Sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. Sınırlarımızdan ülkemize gelen terör tehdidini yok etmeye çalışıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık.
150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız. Ülkemizdeki 3.6 milyon Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz.
Ali Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.
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