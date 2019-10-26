Son dakika: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: 150 saat içinde teröristler çekilmezse bu işi ele alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları:

"150 SAAT SONUNDA BURASI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMEZSE..."

Sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. Sınırlarımızdan ülkemize gelen terör tehdidini yok etmeye çalışıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık. 150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız.

"YPG'Yİ TEMİZLEDİK DEDİLER, TEMİZLEYEMEMİŞLER"

ABD, "YPG'yi temizledik" dedi ama temizlenmemiş. 120 saatin sonunda bize terörden temizlediklerine yönelik yazı gönderdiler ama temizleyememişler. Şimdi Rusya ile de anlaşma yaptık. Türkiye terör örgütünü ezip geçecek güce sahiptir.

Şimdi "Size silah vermeyeceğiz" dediler, vermeyin kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. İçeride ve dışarıdaki bu hareketlerimizin altında imkanlarımız çoğaldı. Ne yaparsanız yapın bizi sindiremezsiniz. Biz daha çok güçleneceğiz.

"KAPILARI AÇARIZ BU ŞANTAJ DEĞİL"

Bunlar çok da yalancı onu da söyleyeyim, dürüst değiller. AB bize "3,3 milyar euro mülteciler için destek vereceğiz" dedi, vermediler. Biz 40 milyar euro harcadık. "Bize projelerinize bakacağız" diyorlar, ne projesi? Biz işi bitirmişiz. Hep yalan, doğru konuşmuyorlar. Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı ile yapıp, bunu dünyaya göstereceğiz. Mültecileri ülkelerine geri döndüremezsek kapıları açmak zorundayız.