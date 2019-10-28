Terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi'nin İdlib'te öldürüldüğü operasyondan bir gün sonra örgütün sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhajir'in Türkiye sınırına yakın Cerablus'ta ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Şafak'ın haberine yer alan iddialara göre DEAŞ sözcüsü Ebu el Hassan el-Muhacir, bir petrol tankerine yapılan saldırı sonucu öldürüldü. Bu iddia YPG/ PKK'nın DEAŞ militanlarını bölgeden kaçırmak için kullandığı yöntemi de deşifre etti.

SEVKİYAT ROTASI TAKİP EDİLİYOR

YPG/PKK'nin içi boşaltılmış petrol tankerlerini, DEAŞ militanlarını saklamak veya İdlib'e taşımak için kullandığı, ayrıca tankerlerin, petrol sevkiyat rotalarını takip ettiği öğrenildi.

BBC Suriye muhabiri Riam Dalati'nin iddialarına göre ABD'nin operasyonda petrol tankerlerini hedef almasındaki sebep PKK/YPG'nin bu yöntemi uzun süredir kullanmasıydı.

İDLİB'E GEÇİŞ İKİ BİN DOLAR

İddialara göre DEAŞ militanları YPG'li kaçakçılara, Suriye'nin kuzeydoğusundan İdlib'e geçmek için 2 bin ila 10 bin dolar arasında bir ücret ödüyor, teröristler petrol tankerlerinde, Münbiç, Cerablus, Azez üzerinden İdlib'e getiriliyordu.

Öte yandan Irak istihbaratının, Bağdadi'nin yerini, terör örgütü liderinin çocuklarını ve eşlerini İdlib'e götüren bir kaçakçı vasıtayla öğrendiği ve bilginin ay içinde CIA'ya iletildiği öğrenildi.