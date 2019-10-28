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  • 28.10.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 13:22

'li teröristler 'lıları böyle kaçırmış! İşte terör ortaklığı

'de ile ortaklık yapan 'li teröristlerin, içi boşaltılmış petrol tankerleri ile DEAŞ militanlarını sakladığı veya İdlib'e taşıdığı ortaya çıktı. İddialara göre YPG'li teröristlerin petrol sevkiyat rotalarını takip ederek Münbiç, Cerablus, Azez üzerinden DEAŞ'lı teröristleri İdlib'e taşıyordu.

PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lıları böyle kaçırmış

Terör örgütü 'ın kurucusu 'nin İdlib'te öldürüldüğü operasyondan bir gün sonra örgütün sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhajir'in Türkiye sınırına yakın Cerablus'ta ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Şafak'ın haberine yer alan iddialara göre DEAŞ sözcüsü Ebu el Hassan el-Muhacir, bir petrol tankerine yapılan saldırı sonucu öldürüldü. Bu iddia YPG/ PKK'nın DEAŞ militanlarını bölgeden kaçırmak için kullandığı yöntemi de deşifre etti.

SEVKİYAT ROTASI TAKİP EDİLİYOR
YPG/PKK'nin içi boşaltılmış petrol tankerlerini, DEAŞ militanlarını saklamak veya İdlib'e taşımak için kullandığı, ayrıca tankerlerin, petrol sevkiyat rotalarını takip ettiği öğrenildi.

BBC muhabiri Riam Dalati'nin iddialarına göre ABD'nin operasyonda petrol tankerlerini hedef almasındaki sebep 'nin bu yöntemi uzun süredir kullanmasıydı.

İDLİB'E GEÇİŞ İKİ BİN DOLAR
İddialara göre DEAŞ militanları YPG'li kaçakçılara, 'nin kuzeydoğusundan İdlib'e geçmek için 2 bin ila 10 bin dolar arasında bir ücret ödüyor, teröristler petrol tankerlerinde, Münbiç, Cerablus, Azez üzerinden İdlib'e getiriliyordu.

Öte yandan Irak istihbaratının, Bağdadi'nin yerini, terör örgütü liderinin çocuklarını ve eşlerini İdlib'e götüren bir kaçakçı vasıtayla öğrendiği ve bilginin ay içinde CIA'ya iletildiği öğrenildi.

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