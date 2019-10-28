Son dakika: MSB görüntülerini paylaştı! Komandolar yeni bir tünel daha tespit etti

Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha buldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede arazi arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'nin tünellerinden birini daha tespit etti.
Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.
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