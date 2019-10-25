Diyarbakır'da anaların evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır'da kandırılarak terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerin Kandil'e direnişi 52'nci gününe girdi. Çoğunluğu Suriye'de olan çocuklarına seslenen anneler, Barış Pınarı Harekatı için bölgeye giden Mehmetçiğe teslim olmalarını istedi.
- Güncel
- 25.10.2019
- Gazete
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