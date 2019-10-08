Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.10.2019 07:02
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 07:02

Teslim olan ler 'yi işaret ediyor: "10 gün HDP binasında kaldım"

’da acılı ailelerin evlat nöbeti devam ederken teslim olan ler hep aynı yeri işaret ediyor. ’da hain terör örgütü ’ya katılan ve 3 ay sonra dönen terörist kadın, örgüte katılmadan önce ’daki binasında 10 gün kaldığını ve daha sonra ’a götürüldüğünü söyledi.

Teslim olan teröristler HDP'yi işaret ediyor

'da terör örgütü 'ya katılan ve 3 ay sonra geri dönen kadın, örgüte katılmadan önce 'da binasında 10 gün kaldığını söyledi. Katıldığı terör örgütünden yaşadığı pişmanlık nedeniyle ailesinin yanına dönen Z.K.'nin yaşadıkları, hakkında açılan dava dosyasına yansıdı. Z.K., mutsuz evliliği nedeniyle zor günler geçirdiğini, bu süreçte bir yakını tarafından sürekli terör örgütü PKK'ya katılmaya yönlendirildiğini aktardı.

Zor günler yaşadığını anlatan Z.K, dava dosyasına yer alan ifadesinde şunları anlattı:

AKRABASI KANDIRDI
"Kocamın dayısının eşi sürekli bize gelip giderdi. Yaşadıklarımızı biliyordu. Bana 'Sen köle misin, bu adamı neden kabul ediyorsun? Gel örgüte katıl, özgürleş, seni 'a gönderelim' diyordu. Bu sözleri nedeniyle ben de örgüte katılma fikri oluştu. O dönem HDP'ye gidip gelirdi, mahalle komisyonlarında görev yapardı. Onun bu konuşmaları ve eşimden gördüğüm şiddet nedeniyle örgüte katılmaya karar verdim."

ÖNCE İSTANBUL'A GÖNDERDİLER
Yengesinin "Benim kızımın da eşiyle arası iyi değil, sonra onu da senin yanına göndermeyi düşünüyorum" dediğini öne süren Z.K., bu sözler üzerine örgüte katılmaya ikna olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Çocuklarım var onların durumu ne olacak diye sordum. Bana, 'gittikten sonra çocuklarını da yanına göndereceğim' diye söz verdi. Daha sonra bana bilet alarak İstanbul'a gönderdi. 'ta yanıma 24-25 yaşlarında bir erkek geldi. O da benim gibi katılacaktı."

BİR DAHA GERİ GELME
"İstanbul'a vardığımızda, bizi alan 'Reber' isimli biriyle HDP ya da BDP il binasına gittik. Orada çalışanlarla tanıştık. Eşimle olan sorunlarımdan dolayı örgüte katılmaya karar verdiğimi anlattım. Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım. Gece, Türkan isimli bir kadının evinde kalıyordum. Annesiyle yaşıyordu. Kız kardeşi örgüte yeni katılmıştı, annesi bundan duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu. İstanbul'daki parti binasında çaycılık yapan kadın yanıma gelerek 'Kararın kesinse seni göndereceğiz. Bir daha geri gelme, bizi tanımıyorsun, seni görmedik, sen de bizi görmedin' dedi."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTeslim olan teröristler HDP'yi işaret ediyor: "10 gün HDP binasında kaldım"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri