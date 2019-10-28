Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikanın çalışanları bugün işe gelemedi. Fabrikanın yemekhanesinde geçen cuma günü makarna, ıspanak, yoğurt ve tatlı yediği belirtilen işçilerin ertesi gün zehirlenme belirtileri üzerine hastanelere başvurduğu öğrenildi. 50'den fazla işçinin hastanelere başvurduğu belirtildi. İşçilerden bir bölümü taburcu edilirken bir bölümünün ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Onlarca fabrika işçisi yemekten zehirlendi
İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikanın çalışanları yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi. 50'den fazla işçi, zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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