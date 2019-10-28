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  • 28.10.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 15:37

Onlarca fabrika işçisi yemekten zehirlendi

İstanbul 'ta bir fabrikanın çalışanları yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi. 50'den fazla işçi, şikayetiyle hastanelere başvurduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Onlarca fabrika işçisi yemekten zehirlendi

Akçaburgaz'da bulunan bir fabrikanın çalışanları bugün işe gelemedi. Fabrikanın yemekhanesinde geçen cuma günü makarna, ıspanak, yoğurt ve tatlı yediği belirtilen işçilerin ertesi gün belirtileri üzerine hastanelere başvurduğu öğrenildi. 50'den fazla işçinin hastanelere başvurduğu belirtildi. İşçilerden bir bölümü taburcu edilirken bir bölümünün ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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