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Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

AA, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanını drone ile havadan görüntüledi. Olay yerinde 3 evin yerle bir olduğu ve etrafındaki çadırların hasar gördüğü kameraya yansıdı.

28.10.2019 13:50 - Son Güncelleme: 28.10.2019 13:53
Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekti.

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

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Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi.

Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

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