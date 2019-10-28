Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

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