Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi
AA, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanını drone ile havadan görüntüledi. Olay yerinde 3 evin yerle bir olduğu ve etrafındaki çadırların hasar gördüğü kameraya yansıdı.
28.10.2019 13:50
- Son Güncelleme: 28.10.2019 13:53
İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.
Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.
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