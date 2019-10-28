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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 17:08

Son dakika: ’de aranan kod adlı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle ’de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu kod adlı olduğu tespit edildi.

Gri Liste’de aranan terörist öldürüldü!
İçişleri Bakanlığı, 'de etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride aranan '' kod adlı olduğunu açıkladı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu 'Şiyar Çale' kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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