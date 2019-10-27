Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlnen toplantıya telefonla katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti milletvekilleri başkanlığın faaliyet raporlarını dinledi.

Kandemir etkinlik sırasında Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefonla programa katılan Erdoğan, salonu dolduranlara seslenerek hassas bir dönemin içerisinde olduklarını söyledi.

BUGÜN BİR DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR

Barış Pınarı Harekatı sürecinde sayılı saatleri takip ettiklerini ve ilk mutabakatta 120, 2. mutabakatta 150 saatlik bir sürecin içerisinde olduklarını anımsatan Erdoğan, "Malum DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin kendisini öldürme haberini aldık. Burada, özellikle gerek DEAŞ gerek PYD/YPG, tüm bunlarla birlikte teröre karşı yapılan mücadelede adeta bugün bir dönüm noktası olmuştur. Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticeler alınacaktır." diye konuştu.

"REHAVETE KAPILMA GİBİ BİR DURUMUMUZ, LÜKSÜMÜZ OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatı olarak İzmir'de çok daha farklı bir çalışmanın içerisine girilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ana kadememizde, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda bundan böyle rehavete kapılma gibi bir durumumuz, lüksümüz olamaz. Çok yoğun bir çalışmanın içerisinde bu kongrelerimizi gerek ilçe, il, kadın ve gençlik kolları ile ana kademe, ardından da büyük kongreye hazırlanmamız ve büyük kongre ile çok güçlü mitinglerle inşallah artık farklı bir çıkış yapmak 2023'e çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor.

"2023'E EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEMİZ LAZIM"

Sormam gereken şey şu; buna hazır mıyız. İnanıyorum ki kapı kapı dolaşmak suretiyle sandık yönetimlerine varıncaya kadar çok ciddi çalışmalar yapmak suretiyle inşallah İzmir'imizde atacağımız adımlar, bize gerek 2023 gerek başkanlık seçimlerinde gerek parlamentoda farklı neticeler getirmeli. Ardından da 2024'te artık İzmir yerel seçimlerini kesinlikle almalıyız. İlçelerde saygı duyulan insanları bulmak suretiyle bu adımları atmamız lazım. Hiçbir falsoya asla bizim prim vermememiz lazım. Bizler bu noktada fire vermeden teşkilatı oluşturup, buna göre de teşkilatlarımızla herkesin adeta saygı duyacağı ekiplerle 2023'e emin adımlarla yürümemiz lazım.

Böyle anlamlı bir günde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de bir şehidimiz var malum. Gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi sağdan soldan dedikodulara bakmadan, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız' diyerek yola devam edeceğiz."

Hamza Dağ da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Kıbrıs milli bir konudur. Kıbrıs öyle birtakım ifadelerle sağa sola çekilebilecek, birilerine yaranmak için bazı ifadeler kullanılabilecek bir konu değildir. Aynı zamanda İzmir'e ve Türkiye'ye büyükşehir belediye başkanı açık seçik bir şekilde yalan söylemiştir. Çünkü 15 gün önce vermiş olduğu röportaja '3 sene önce verdim' diyerek yalan söylemiştir."