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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 23:54

'da Başkanı Döğücü'ye çirkin saldırı! Başkan Erdoğan'a hakaret edip...

'nin başkenti 'da terör örgütü yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Başkanı ’ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.

'nin başkenti 'da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde bugün gösteri yaptı. için Londra'da bulunan Başkanı , bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı.

BAYRAK SOPALARI VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR
Başkan Döğücü kendisine saldırmaya çalışan terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdi. Döğücü yaptığı açıklamada, "Londra'da saat kulesinin bulunduğu bölgede yaya olarak yürürken bir grup ellerinde bölücü örgüt bayrakları ve posterleri ile gösteri yapıyordu. ve ülkemize ciddi hakaretler de bulunan grubun elinde ülkemiz aleyhinde yazılar olan pankartlar vardı. Çocukları ve masum insanları katlettiğimizi ve kimyasal silahlar kullanarak katliam yaptığımız yalanını söyleyerek bulunduğumuz yere kadar yürüdüler. Bende 'Yalan söylüyorsunuz hepiniz yalancısınız' diye bağırınca üzerime saldırdılar. Yanımda ailem ve danışmanım vardı. Bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Polis çok yetersizdi, sadece 2 polis vardı. Eşim ve danışmanım araya girdi ve beni bölgeden uzaklaştırdılar. Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar" diye konuştu.

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