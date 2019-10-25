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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 20:37

MSB duyurdu: PKK/'li teröristlerce açılan taciz ateşine anında karşılık verildi

atı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan TSK unsurlarına yönelik /PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.

MSB duyurdu: Taciz ateşine anında karşılık!

Milli Savunma Bakanlığından, atı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik /PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK'lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi.

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