Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
BÖLGE HALKINA DESTEK
TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir.
MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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