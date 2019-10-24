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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:08

MSB'den son dakika açıklaması

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığınca, bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den flaş Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca, bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

BÖLGE HALKINA DESTEK
TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir.

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