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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 08:52

'da fabrika ı!

'da bir bisküvi fabrikasında çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Konya'da fabrika yangını!

'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan a, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, 'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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