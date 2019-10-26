AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Düzenlemeye göre, belediye başkanlarının belediyeye bağlı şirketlerden maaş almalarına yönelik uygulamaya son veriliyor. Birden çok görev halinde de tek şirketten maaş alınacak.

Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek.

"Etik" başlığı altında yapılan düzenlemede akraba görevlendirmelerine de sınırlama getirilecek.

KAMU ÇALIŞANLARINA "ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ" GELİYOR

Verimliliğin arttırılması amacıyla bir çalışma da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde yürütülüyor.

Liyakat ve yetkinliğin arttırılması için yol haritası belirlendi.

Kamu çalışanlarına ödüllendirme sistemi getirilecek. Performansa göre maaşta artış ya da kariyerde yükselme gibi teşvikler sağlanacak.

KAMUDA İSTİHDAM İLANLARINA ŞEFFAF SİSTEM

TRT Haber'in haberine göre kamuda istihdam ilanlarının şeffaf olması için özel bir sistem geliştirilecek. Bu sistem ile insan kaynakları, süreci çevrimiçi izleyebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının marka değerini arttırmak için bilişim teknolojilerine uygun çalışmalar yapılacak.

YASA TEKLİFİNİN OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

"İmar ve planlama", "finansman" gibi 8 başlıkta daha değişiklikler ele alınıyor.

Yasa teklifinin ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Hazırlıklara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunum yapılacak.