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  • 26.10.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 16:34

Trump 'lileri kollayan tweetlerini "siyonist kanadın" baskısıyla mı atıyor?

ABD Başkanı , terör örgütü elebaşı hakkında skandal bir paylaşıma imza atmış, örgüt liderini adeta övmüştü. A Haber canlı yayınında Trump'ın söz konusu paylaşımlarını değerlendiren uzmanlar, ABD Başkanı'nın bu paylaşımları "siyonist kanadın" baskısıyla yapmış olabileceğini vurguladı.


ABD Başkanı , Twitter'dan terör örgütü 'nın Suriye kolu 'nin sözde yöneticisi için skandal bir paylaşıma imza atmış ve "General Mazlum, nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı'nın elebaşını över nitelikteki söz konusu ifadelerini uzmanlar canlı yayında değerlendirdi.



"ABD'Yİ İKİYE AYIRMAK LAZIM"
Söz konusu paylaşımı ve terör örgütü elebaşlarının meşrulaştırılma çabalarını A Haber canlı yayınında değerlendiren uzmanlar, ABD'yi "Siyonist kanat" ve " Amerikası" olarak ikiye ayırmak gerektiğini belirtti.

Trump'ın bazı tweetleri iradesiyle, bazılarını ise baskı sonucu atmış olabileceğini değerlendiren uzmanlar, "Bu tweetin baskı sonucu atılabileceği" olasılığınun güçlü olduğunu vurguladı.



SİYONİST KANAT TERÖRİSTLERE RESMİ BİR SIFAT KAZANDIRMAK İSTİYOR
Trump'a baskı yapan "Siyonist kanadın" petrole bekçilik yapıyor maskesiyle terörist elebaşlarına resmiyet kazandırmak istediğini vurgulayan uzmanlar, söz konusu elebaşlarıının 'la mücadelede yol arkadaşı gibi gösterilerek kendileri için "general" algısının da oturtulmaya çalışıldığını belirtti.

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