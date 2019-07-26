İzmir'in CHP 'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan 'ın çift maaş skandalına benzer bir vaka Burdur 'da yaşandı. CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 'in, belediye iştiraki Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'den yönetim kurulu başkanı sıfatı ile 4 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 2013'te dönemin AK Partili Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'de kendisine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi kararı aldığını belirterek, CHP'li Ercengiz'i eleştirdi. Sadece belediye başkanı olarak brüt maaşı 14 bin 422 lira 32 kuruş olan, encümen ve meclis toplantılarıyla birlikte yaklaşık 16 bin 500 lira maaşı olan Ercengiz'in göreve geldiği ilk dönemde daha önce ücret ödenmeyen huzur hakkını yönetim kurulu başkanına 3 bin lira, üyeler için ise 500 lira olarak yeniden düzenlediğini belirtti. Mengi, "Bu dönemde kendisinin yaptığı yönetim kurulu başkanı için huzur hakkını 4 bin liraya, üyeler için ise 750 liraya çıkarttı" dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çifte maaş alan belediye başkanlarının belediye şirketlerinden istifa etmesi talimatını verdiğini hatırlatan Volkan Mengi,dedi.

İzmir'in CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atamıştı. CHP'li başkan, bu sayede 8 bin liralık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyordu. 696 ​Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ya göre bir belediye başkanı şirkette müdür olamıyor, huzur hakkı alamıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yaptığı için belediye başkanının ticaret yapma ve şirketlere ortak olma hakları bulunmuyor..​