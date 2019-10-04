İBB'deki ballı maaşları unutan Kılıçdaroğlu yine hesap vermekten bahsetti!

Yerel seçimler öncesinde liyakatten ve eşitlikten dem vuran CHP'li belediyelerde patlak veren torpil skandallarını unutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine haktan hukuktan bahsetti.

Göreve gelen CHP'li belediyelerde yaşanan torpil, akraba ataması, çift maaş vurgunlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, halka hizmet olduğunu aktardı.

Özellikle yaptığı skandal hamlelerle gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun binlerce işçi çıkarırken İBB'nin üst düzey yöneticilerine bir ayda 3 maaş verilmesini dile getiremeyen Kılıçdaroğlu'nun , "Biz kul hakkı yemeyiz, siyaset yaparken halkı düşünürüz. Bu memlekette hiçbir ailenin yoksulluk çekmesini istemeyiz. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını ve kazanmasını isteriz. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin, yani alın teri dökenin kazanmasını isteriz. Rantçının, faizcinin, tefecinin değil, üretenin kazanmasını isteriz" demesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. Belediye başkanı olduktan sonra oy versin vermesin siz herkesin belediye başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız" ifadelerini kullanırken İBB üst düzey yöneticilere yapılan maaş zammı hakkında bir açıklama veya bir hesap verme durumu olmadı.

İBB ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE BİR AYDA 3 MAAŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; danışman, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li vekillerin yakınlarına ballı maaşlar verdiği ortaya çıkmıştı. Huzur hakkı altında verilen bu ballı maaşlar hakkında İBB'den herhangi bir açıklama gelmemişti.