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  • 04.10.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 16:29

'deki ballı maaşları unutan yine hesap vermekten bahsetti!

lerden bu yana 'li belediyelerin torpil, akraba atamaları, üst düzey yöneticilere verilen ballı maaş skandallarını unutan CHP Genel Başkanı Kemal , "Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kul hakkına saygının da bir gereğidir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları akıllara üst düzey yöneticilerine huzur hakkı adı altında yapılan maaş mı hakkında hiçbir hesap verilmemesini getirdi.

İBB'deki ballı maaşları unutan Kılıçdaroğlu yine hesap vermekten bahsetti!

ler öncesinde liyakatten ve eşitlikten dem vuran 'li belediyelerde patlak veren torpil skandallarını unutan CHP Genel Başkanı Kemal , yine haktan hukuktan bahsetti.

Göreve gelen CHP'li belediyelerde yaşanan torpil, akraba ataması, çift maaş vurgunlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, halka hizmet olduğunu aktardı.

Özellikle yaptığı skandal hamlelerle gündemden düşmeyen 'nun binlerce işçi çıkarırken 'nin üst düzey yöneticilerine bir ayda 3 maaş verilmesini dile getiremeyen Kılıçdaroğlu'nun , "Biz kul hakkı yemeyiz, siyaset yaparken halkı düşünürüz. Bu memlekette hiçbir ailenin yoksulluk çekmesini istemeyiz. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını ve kazanmasını isteriz. Çiftçinin, esnafın, sanayicinin, yani alın teri dökenin kazanmasını isteriz. Rantçının, faizcinin, tefecinin değil, üretenin kazanmasını isteriz" demesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. Belediye başkanı olduktan sonra oy versin vermesin siz herkesin belediye başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız" ifadelerini kullanırken İBB üst düzey yöneticilere yapılan maaş mı hakkında bir açıklama veya bir hesap verme durumu olmadı.

İBB ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE BİR AYDA 3 MAAŞ!
'nin; danışman, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li vekillerin yakınlarına ballı maaşlar verdiği ortaya çıkmıştı. Huzur hakkı altında verilen bu ballı maaşlar hakkında İBB'den herhangi bir açıklama gelmemişti.

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