Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son gelişmeler mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiriyor. Mahkum yakınları gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Bu kapsamda binlerce mahkum yakını af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler ve detaylar...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.