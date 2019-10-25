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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 20:43

ne zaman çıkacak? Af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte nde son durum

1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte gözler ve ceza indirimine çevrildi. Binlerce kader mahkumu ve aileleri af yasası hakkında Meclis'ten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reform paketi konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki, ? Af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte nde son durum...

Af yasası ne zaman çıkacak?

Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son gelişmeler mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiriyor. Mahkum yakınları gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Bu kapsamda binlerce mahkum yakını af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler ve detaylar...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

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