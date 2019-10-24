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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 19:56

, 'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptı

, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat gereği polisinin 'nin kuzeyinde yeni güzergahında devriye yaptığı bildirildi.

Rusya duyurdu! Yeni güzergahta...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soçi'de iki ülke arasında imzalanan mutabakata uygun devriye görevinin yapıldığı aktarıldı.

'nin kuzeyinde 60 kilometreden daha fazla olan Kamışlı şehrinden Abud yerleşim birimine kadar olan güzergahta polisinin devriye görevi yaptığı kaydedilen açıklamada, "24 Ekim'de Rus askeri polisi konvoyu Suriye-Türkiye sınırı boyunca yeni güzergahında devriye gezdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Rus askeri polisinin terör örgütü / unsurları ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına da yardım ettiği belirtildi.

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