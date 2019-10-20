Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.10.2019 14:49
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 14:49

ile yapılan anlaşma 'yı kudurttu! 'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı!

ile yapılan anlaşma sonrası Barış Pınarı Harekatı’na YPG’nin bölgeden çekilmesi şartıyla 120 saatlik ara verilmişti. Ancak hain terör örgütü, kara propagandalara devam ederek bölgeyi terk etmemek için direniyor. Öte yandan terör örgütü 'nın sözde yöneticilerinden 'ın teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı.

Cemil Bayık'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı!

, ile 'da varılan anlaşma kapsamında, -YPG/PYD'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK-YPG/PYD'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtti. Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Terör örgütünün, bu sürede Türkiye aleyhinde kara propagandayı sürdürmesinin beklendiği de belirtildi. ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

TERÖRİST BAYIK'TAN 'ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI
Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden 'ın, teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği kaydedildi.

Örgütün, sosyal medya hesaplarından ise Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürdüğünün gözlendiği belirtildi. Örgüt hesaplarından, Türkiye'nin ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin yalan haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD ile yapılan anlaşma PKK'yı kudurttu! Cemil Bayık'tan YPG'ye 'çıkmayın' çağrısı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri